FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.01.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 475 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BARCLAYS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 200 (170) PENCE - BERENBERG RAISES SYNTHOMER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 505 (375) PENCE - CITIGROUP RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1450 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 435 (260) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS TO 'OUTPERFORM' ('UNDERPERFORM') - DEUTSCHE BANK CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 275 (325) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 645 (565) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 580 (530) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 370 (490) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 860 (900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1850 (1845) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LADBROKES PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4800 (5400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ITV PRICE TARGET TO 230 (195) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 355 (340) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS DIAGEO TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2000 (1900) PENCE - S&P GLOBAL RAISES TESCO PRICE TARGET TO 200 (180) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 440 (470) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3379 (3460) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 400 (325) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/stb