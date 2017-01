Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leverkusen (pta012/30.01.2017/10:50) - Die Biofrontera AG (FSE:B8F), der

Spezialist für die Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, präsentiert sich

ab sofort auch mit einer eigenen Homepage in den USA (www.biofrontera-us.com)

zur weiteren Unterstützung der Kommerzialisierung und Geschäftsausweitung ihres

verschreibungspflichtigen Medikaments Ameluz® sowie der Rotlichtlampe

BF-RhodoLED® nach der Zulassung durch die US Food and Drug Administration (FDA)

im Mai 2016 und der kommerziellen Produkteinführung in den USA im Oktober 2016.



Die US-Homepage bietet umfangreiche Informationen über Ameluz® für Patienten und

Gesundheitsorganisationen in den USA, einschließlich der von der FDA

genehmigten Produktinformation, Ergebnissen der klinischen Studien,

Behandlungsmöglichkeiten mit Rotlicht-Photodynamischer Therapie (PDT),

Erstattung sowie Zugang zu und Bestellung von Ameluz® und weitere hilfreiche

Formulare.



Der Start der US-Homepage ist ein weiterer Schritt zur Unterstützung der

operativen und vertrieblichen Arbeit der Gesellschaft in den USA. Biofrontera

hat mittlerweile das Vertriebsteam in den USA auf 26 Mitarbeiter erweitert, die

gesamte weltweite Belegschaft beträgt damit ca. 100 Mitarbeiter. Die

Gesellschaft hat die Vertriebsaktivitäten um eine fünfte Vertriebsregion im

Mittleren Westen der USA erweitert sowie das Personal in den wichtigen Gebieten

Kalifornien und Florida verstärkt. Biofrontera hat damit Repräsentanten in allen

wichtigen Regionen der USA.



Prof. Dr. Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG,

kommentiert: "Durch die Verstärkung unserer Präsenz in den USA beschleunigen wir

weiterhin unseren Wachstumskurs in einer wichtigen und erfolgversprechenden Zeit

für Biofrontera. Die Erweiterung der Vertriebsteams in wichtigen Regionen stellt

zusammen mit unserer neuen US-Homepage einen weiteren wichtigen Schritt zur

zukünftigen erfolgreichen Geschäftsentwicklung dar."



Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:



Ansprechpartner für Investoren

Thomas Schaffer, Finanzvorstand

press@biofrontera.com

Telefon:+ 49-214-87632-0

Fax:+ 49-214- 87632-90



Brainwell Asset Solutions

Jürgen Benker

+49-152-08931514



Ansprechpartner für Journalisten

WMP Finanzkommunikation GmbH

Volker Siegert

v.siegert@wmp-ag.de

Telefon:+49-69-5770300-11



Hintergrund:

Die Biofrontera AG (FSE: B8F, ISIN DE0006046113) ist ein biopharmazeutisches

Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Vertrieb von Medikamenten und

medizinischen Kosmetika zur Behandlung und Pflege bei Hauterkrankungen

spezialisiert ist. Biofrontera's wichtigstes Produkt ist Ameluz®, ein

verschreibungspflichtiges Medikament, das in zunächst in Europa und jetzt auch

in den USA zur Behandlung von milder und moderater Aktinischer Keratose

(oberflächlicher Hautkrebs) mit photodynamischer Therapie (Lichttherapie)

zugelassen ist. Biofrontera ist das erste deutsche pharmazeutische

Startup-Unternehmen, das eine zentralisierte europäische und nun auch eine

US-Zulassung für ein selbst entwickeltes Medikament erhalten hat.



Zusätzlich vermarktet das Unternehmen die Belixos® Dermokosmetikserie. Die

Belixos® Produkte, eine Creme, ein Gel, ein Kopfhauttonikum und ein Akut Roll-on,

enthalten Kombinationen aus pflanzlichen Aktivstoffen, lindern Juckreiz und

Rötungen und dienen der regenerierenden Pflege bei chronischen Hautleiden wie

Neurodermitis oder Schuppenflechte. Das Belixos® Protect, eine regenerierende

Tagespflege bei sonnengeschädigte Haut, ergänzt diese Produktserie. Alle

Produkte sind über Amazon und in Apotheken erhältlich.



Die Biofrontera-Gruppe wurde 1997 von Prof. Dr. Hermann Lübbert, dem

Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gegründet, und hat seinen Firmensitz in

Leverkusen, Deutschland.



http://www.biofrontera.com



Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der Biofrontera AG betreffen.

Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der Biofrontera

zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder und beinhalten bestimmte bekannte und

unbekannte Risiken. Die von Biofrontera tatsächlich erzielten Ergebnisse können

wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die im

Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Biofrontera ist nicht

verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.



