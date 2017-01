30.01.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Erste Erste-Filiale vor 90 Jahren in Wien eröffnet Die Erste Bank wurde 1819 gegründet und hatte ihren Stammsitz die ersten Jahre in der Pfarrkanzlei der Wiener Leopoldskirche im 2. Wiener Gemeindebezirk. Im Jahr 1825 übersiedelte die Zentrale an ihre bekannte Adresse am Graben 21. Erste Filialen im Jänner 1927 Bis zum Jahr 1927 gab es aber abseits der Zentrale keine Filialen. Erst im Jänner 1927 wurden in der Mariahilfer Straße 60 und in der Hietzinger Hauptstraße 4 die...

Den vollständigen Artikel lesen ...