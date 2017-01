Shell will mit dem Aufbau von Ladestationen für Elektroautos in diesem Jahr beginnen. Vorerst in Großbritannien und den Niederlanden, später soll der Aufbau solcher Zapfsäulen auch in anderen Ländern folgen.

Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell will in diesem Jahr mit dem Aufbau von Ladestationen für Elektroautos an Tankstellen starten. Zunächst will das Unternehmen an Stationen in Großbritannien und den Niederlanden Stromzapfsäulen installieren, wie der Manager John Abbott der "Financial Times" sagte. Es könnten weitere Länder folgen. Er rechne mit der größten Nachfrage nach E-Ladestationen in städtischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...