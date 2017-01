Wer als Schnäppchenjäger ins Outlet pilgert, hofft auf gute Markenware. Recherchen des NDR haben jetzt ergeben, dass die Produkte oft deutlich schlechter sind als in den Filialen - und dort auch nie angeboten wurden.

Ob Metzingen, Roermond oder Bad Münstereifel: Outlet-Center sind ein Paradies für eingefleischte Schnäppchenjäger - schließlich locken hier satte Rabatte für die Verbraucher. Die wenigstens Outlet-Fans wissen jedoch, was dort wirklich verkauft wird. Ein Fall von Kundenverarsche?

Markenwaren zu Schnäppchenpreisen - das erwarten viele Verbraucher vom Einkauf in Outlet-Centern. Doch die in einer Stichprobe eingekauften Produkte gab es vorher gar nicht im Fachhandel. Das haben Recherchen des NDR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazins "Markt" im NDR Fernsehen ergeben (Sendetermin: 30.2. um 20:15 Uhr). Die Wettbewerbszentrale hält insbesondere die angeblichen Rabattpreise für irreführend.

In einer Stichprobe, so erklärt der NDR in einer aktuellen Mitteilung, haben Reporter Kleidungsstücke namhafter Markenhersteller in einem Outlet-Center im schleswig-holsteinischen Neumünster gekauft. Recherchen bei den Herstellern haben ergeben, dass diese Produkte ...

