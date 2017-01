Linz - Heute Nachmittag werden vorläufige Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gegenüber Dezember dürften die Preise um 0,5% gefallen sein; im Jahresvergleich werde aber aufgrund gestiegener Energiepreise ein Anstieg um 2,0% erwartet. Da die Kerninflation deutlich schwächer sei und die Entwicklung im Rest der Eurozone nicht so positiv, sei noch lange mit keiner strafferen Geldpolitik der EZB zu rechnen. (30.01.2017/alc/a/a)

