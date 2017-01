Linz - Am letzten Mittwoch hat die Russische Zentralbank bekannt gegeben, dass sie Operationen am Devisenmarkt durchführen wird, um die Wirtschaft von Schwankungen des Ölpreises zu schützen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wenn der Preis für Ural Crude Oil über 40 USD liege, werde die Zentralbank Fremdwährungen kaufen und dadurch den Rubel schwächen. Sollte der Ölpreis zu niedrig sein, werde die Nationalbank die Fremdwährungsreserven veräußern und den RUB unterstützen. Mit den Operationen solle ab Februar begonnen werden, das Volumen solle nur 1 bis 2 Mrd. USD pro Monat betragen. Der Rubel sei am Jahresanfang gegenüber dem Euro so stark wie zuletzt im Sommer 2015 gewesen, in den letzten Wochen sei eine leichte Abwertung zu sehen. (30.01.2017/alc/a/a)

