Bad Marienberg - Die Biofrontera AG (ISIN DE0006046113/ WKN 604611), der Spezialist für die Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, präsentiert sich ab sofort auch mit einer eigenen Homepage in den USA (www.biofrontera-us.com) zur weiteren Unterstützung der Kommerzialisierung und Geschäftsausweitung ihres verschreibungspflichtigen Medikaments Ameluz® sowie der Rotlichtlampe BF-RhodoLED® nach der Zulassung durch die US Food and Drug Administration (FDA) im Mai 2016 und der kommerziellen Produkteinführung in den USA im Oktober 2016, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

