DGAP-Media / 2017-01-30 / 11:13 Presse-Info 30. Januar 2017 *Seidensticker feiert Eröffnung der Kindertagespflege "sei-mini"* *Bielefeld, 30. Januar 2017:* Seit dem 2. Januar 2017 bereichert die Kindertagespflege "sei-mini" die Firmenzentrale der Seidensticker-Gruppe in Bielefeld. Mit einem bunten Programm wurde die Einrichtung heute, gemeinsam mit der Familienministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann, offiziell eingeweiht. Die Unternehmensleitung der Seidensticker-Gruppe begrüßte u.a. zahlreiche Gäste und Förderer aus der Bielefelder Wirtschaft und Politik. _"Eine familienbewusste Personalpolitik ist für den Erfolg der Seidensticker-Gruppe entscheidend und gehört zu unserem Selbstverständnis. Über 70 Prozent unserer Belegschaft in Bielefeld besteht aus Frauen. Mit ,sei-mini' erfüllen wir uns einen Wunsch und setzen einen wichtigen Meilenstein hin zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf",_ so Dr. Silvia Bentzinger, Mitglied der Unternehmensleitung und Initatorin von "sei-mini". Mit der Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) ist in einer 90 m² großen, kernsanierten Wohnung unmittelbar auf dem Firmengelände des Hemden- und Blusenspezialisten ein kleines Paradies für bis zu neun Kinder unter drei Jahren entstanden. Im ca. 60 m² großen Außenbereich mit Spielplatz und Klettergerüsten können die Kinder nach Herzenslust im Freien toben. Betreut werden die "sei-minis" von zwei ausgebildeteten Fachkräften, die langjährige Erfahrung in der Kindertagespflege mitbringen und für die Umsetzung ihres ganzheitlichen pädagogischen Konzeptes ideale Bedingungen vorfinden. Familienministerin Kampmann zeigte sich beeindruckt von dem Angebot, das "sei-mini" bietet: _"Die Firma Seidensticker setzt Maßstäbe und bietet mit ,sei-mini' ein Modell, das weiter Schule machen wird. Der hohe Fachkräftebedarf und die große Anzahl von berufstätigen Müttern erfordern neue Blickwinkel. Seidensticker hat das erkannt und beispielhaft reagiert". _ *Zahlen und Fakten: Projekt: *Kindertagespflege "sei-mini" auf dem Betriebsgelände der Seidensticker-Gruppe *Standort:* Herforder Straße 196a, 33609 Bielefeld *Anzahl der Kinder:* max. 9 Kinder unter 3 Jahren *Betreuerinnen:* 2 ausgebildete und erfahrene Fachkräfte: Julia Flentje (Erzieherin, 33) + Fatma Demircivi (Tagesmutter, 41) *Fläche:* ca. 90 m² (inkl. Schlafraum, Bewegungsraum, Kreativ-, Lese- und Spielraum, Bad und Küche) ca. 60 m² Gartenfläche *Betreuungszeiten:* Mo. - Fr.: 7:45 Uhr - 16 Uhr *Pressekontakt: *Josephin Pleier Herforder Straße 182-194, 33609 Bielefeld, Germany; Tel.: 0521 306220, Fax: 0521 30683220 E-Mail: josephin.pleier@seidensticker.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ISKXYCLQGM [1] Dokumenttitel: Pressefotos Eröffnung sei-mini Emittent/Herausgeber: Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Unternehmen 2017-01-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 539827 2017-01-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=93aa00c16100f7b266dc48c57d8d17bc&application_id=539827&site_id=vwd&application_name=news

