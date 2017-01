Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Allianz SE nach einem Pressebericht über ein Interesse am australischen Versicherer QBE auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. In Anbetracht der Größe von QBE und der damit einhergehenden Risiken sei er ein wenig skeptisch, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Montag. Die erwarteten Aktienrückkäufe blieben dann wohl aus./ajx/tih

ISIN: DE0008404005