Der Absatz von Bier ist im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Durstbeschleuniger waren vor allem die Fußball-Europameisterschaft und der warme Sommer. Doch eine Ursache für das Plus findet sich außerhalb von Europa.

Starker Bierdurst in Übersee und die Zusatz-Nachfrage während der Fußball-Europameisterschaft haben Deutschlands Brauern 2016 ein stabiles Jahr beschert. Der Absatz von Pils, Weizen und Mischgetränken legte leicht um 0,1 Prozent auf 95,8 Millionen Hektoliter zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in ...

