Düsseldorf - Das Plus beim Ölpreis (Sorte Brent, in EUR) im Jahresvergleich liegt aktuell bei gut 80%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. In Deutschland habe die Energiekomponente einen Anteil an den gesamten Lebenshaltungsosten von circa 10,7%. Die Energiepreise bei den Konsumentenpreisen hätten schon im Dezember 2016 mit 2,5% erstmals seit Dezember 2013 wieder eine positive Jahresrate ausgewiesen und der weitere Anstieg sei vorgezeichnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...