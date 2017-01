Hannover - Ende Januar veröffentlicht Eurostat seine Schnellschätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in der Eurozone für das 4. Quartal 2016, berichten die Analysten der Nord LB.Anders als üblich lägen aus den Mitgliedsstaaten noch keine vorab veröffentlichten Ergebnisse vor. Nach den bislang vorliegenden Indikatoren wäre alles andere als eine Fortsetzung des konjunkturellen Aufschwungs eine faustdicke Überraschung. Die Analysten der Nord LB rechnen sogar mit einer leicht beschleunigten Dynamik (Prognose: +0,5% Q/Q), weil das Wachstum in den beiden Schwergewichten Deutschland und Frankreich zum Jahresende deutlich angezogen hat. In beiden Ländern habe vor allem die Industriekonjunktur Fahrt aufgenommen, mit entsprechenden Wirkungen auf den Export.

