Bad Marienberg - Seit dem 2. Januar 2017 bereichert die Kindertagespflege "sei-mini" die Firmenzentrale der Seidensticker-Gruppe in Bielefeld, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Mit einem bunten Programm wurde die Einrichtung heute, gemeinsam mit der Familienministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, Christina Kampmann, offiziell eingeweiht.

