Luxemburg - Der BayernInvest Osteuropa Fonds (ISIN LU0128942959/ WKN 795321, TNL) ist ein Regionenfonds, der auf eine aktive Selektion von Aktienwerten osteuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen setzt, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Die osteuropäischen Börsen hätten im Dezember zu einer Jahresendrally ansetzen können. Alle Märkte der Region hätten den Dezember deutlich im Plus geschlossen. An der Spitze Russland und Polen, aber auch das Schlusslicht Türkei habe noch eine recht passable Entwicklung verbuchen können. Währungsseitig habe sich ebenfalls der Russische Rubel hervortun und gegenüber dem Euro an Wert zulegen können, die Türkische Lira hingegen habe den Abwärtstrend fortgesetzt.

