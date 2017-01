Original-Research: MGX Minerals Inc. - von Rockstone Research

Öllegende und Milliardär Marc Bruner will MGX und PetroLithium auf das nächste Level bringen /

Heute ernannte MGX Minerals Inc. (CSE: XMG; Frankfurt: 1MG; WKN: A12E3P) Herrn Marc Bruner zum Vorstandsvorsitzenden und zum Head of Lithium & Oil Acquisitions für die neu gegründete US-Tochter PetroLithium Corp. Jared Lazerson, CEO von MGX, kommentierte:

'Mit grosser Freude heissen wir Herrn Bruner im Unternehmen und als Vorstandsvorsitzenden sowie als Direktor von PetroLithium Corporation willkommen. Herr Bruner ist einer der ersten Entwickler vom unkonventionellen Öl- und Gasgeschäft und gehört zu einem seltenen Schlag an visionären Geschäftsmännern, die dazu in der Lage sind, fundamentale Paradigmenwechsel in der Energieindustrie zu erkennen und voranzubringen. Neben vielen anderen Assets baute Bruner in den letzten 20 Jahren Ultra, Falcon und Pennaco auf, eine beispiellose Errungenschaft in der unkonventionellen Energieindustrie.'

Texas-Milliardär Marc Bruner ist eine lebende Koryphäe in der Öl- und Gasindustrie. Seine letzten beiden Erfolge, Ultra Petroleum und Pennaco, schossen von wenigen Pennies auf Marktbewertungen jenseits von $10 Mrd. (Ultra stieg auf bis zu $100/Aktie). Genau wie Howard Hughes, J. Paul Getty und all anderen grossen Geschäftsvisionären liegt das Talent von Bruner beim Finden von grossen 'unangezapften' Opportunitäten, die alsdann in florierende Multi-Milliarden-Dollar Unternehmen umgewandelt werden. Mit ihrer spaltenden Technologie, die zum Patent angemeldt wurde und 'erfolgreich Lithium aus Ölfeldabwässer extrahiert', sollte MGX mittlerweile alle Zutaten beisammen haben, damit Bruner das Vorhaben nun auf das nächste unternehmerische Level, und darüber hinaus, bringen kann. Bruner sagte heute:

'MGX ist das erste Unternehmen, das Lithium aus Ölquellenabwässer separiert. Ich bin begeistert, meine Erfahrung im Bereich unkonventionellem Öl und Gas in eine neue Industrie, in der kreatives Denken benötigt wird, einzubringen. Der Erste zu sein positioniert MGX als Wachstumsführer in diesem Paradigmenwechsel der Energieindustrie.'

Bei dieser Technologie könnte es sich um eine der wichtigsten Entwicklungen in der Geschichte der Energieindustrie handeln. Aktionäre von MGX wetten somit darauf, dass Jared Lazerson und sein Team zum modernen Howard Hughes wird; der diesmal jedoch nicht nur das Gesicht einer ganzen Industrie grundlegend verändert, sondern auch die Kluft zwischen der alten und neuen Energiewirtschaft überbrückt, damit Hand in Hand in die neue Ära der Elektrifizierung übergegangen werden kann. Das wäre dann Geschichte, die gerade geschrieben wird.

