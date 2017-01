München (ots) -



- Neue Doku-Soap "Das erste Mal: Vater!" - Junge Väter bei den ersten Schritten ins Elterndasein - Ausstrahlung am 1. Februar um 22:15 Uhr bei RTL II



Einzelhandelskaufmann Rene (21) kann es kaum glauben: Schon bald soll sein erstes Kind auf die Welt kommen. Doch geplant war das so nicht. Nun muss Rene nicht nur die Verantwortung für seine dreijährige Stieftochter Luana übernehmen, sondern auch für das Neugeborene. Entgegen allen Befürchtungen ist Rene voller Vorfreude und schmiedet ambitionierte Zukunftspläne für sich und seine kleine Familie. Trotz akribischer Vorbereitung, läuft nicht alles wie geplant.



Rene (21) und die vier Jahre ältere Deliah kennen sich erst ein Jahr - und werden in wenigen Tagen Eltern. Das hatte Rene so nicht geplant, zumal Deliah bereits eine knapp dreijährige Tochter mit in die Beziehung bringt. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. In sechs Tagen ist es so weit: Renes Tochter wird per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Der 21-Jährige mag gar nicht daran denken. Normalerweise wird er schon beim kleinsten Blutstropfen ohnmächtig. Wie soll er da bei einem Kaiserschnitt seiner Liebsten zur Seite stehen?



Rene denkt lieber an die Zeit danach. Sein erstes Ziel: Er möchte das komplette erste Jahr in Elternzeit gehen, um rund um die Uhr für seine kleine Familie da zu sein. Renes zweites Ziel: Mit Deliah, Stieftochter Luana und Baby Ava im Wohnmobil den Wilden Westen der USA erkunden. Sechs Wochen auf engstem Raum werden zur Härteprobe für die Familie. Daher sieht es für sein drittes Ziel eher schlecht aus: ein Heiratsantrag für Deliah am Grand Canyon. Und anschließend würde Rene auch gleich in Las Vegas heiraten, wo sie schon mal in der Nähe sind.



Doch das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und die Realität stellt sich Rene bei der Verwirklichung seiner Ziele in den Weg. Besteht er die neuen Herausforderungen und wie wird er am Ende im Vatertest abschneiden?



Sie genießen ihr Leben und die Männerabende mit ihren Kumpels. In der Beziehung läuft alles rund und dann das: Die Freundin eröffnet ihnen, dass sie bald Vater werden. Und plötzlich ist nichts mehr wie zuvor. "Das erste Mal Vater!" beleuchtet auf humorvolle Weise werdende Väter und ihre ersten Schritte in einen neuen Lebensabschnitt.



