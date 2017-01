Um die BSI-konforme vertrauliche Übertragung von Zertifikaten und Daten im Rahmen des iMsys-Rollout sicherzustellen, hat sich der Full-Service Dienstleister GWAdriga jetzt für die Zusammenarbeit mit Worldline, dem europäischen Marktführer für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen, entschieden. Mithilfe der Worldline-Lösung Energy Security Suite wird die komplette Kommunikation zwischen den Smart Meter Gateways und der zentralen Applikation lückenlos End-to-End verschlüsselt. Die erforderlichen Zertifikate für die sichere Kommunikation zwischen den Geräten werden von Atos durch die BSI-zertifizierte Atos Smart Grid CA ausgestellt. "Worldline und Atos erfüllen dabei nicht nur alle gesetzlichen Vorgaben, das System von Worldline lässt sich darüber hinaus vollständig und nahtlos in die von uns eingesetzten Softwarelösungen BTC | AMM Gateway Manager und BTC | AMM Meter Data Manager integrieren. Zudem war Worldline gemeinsam mit Atos auch in Punkto Wirtschaftlichkeit die beste Option", begründet GWAdriga-Geschäftsführer Dr. Ralfdieter Füller die Entscheidung.



Die hochsichere Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil des iMsys-Rollouts. Nach Installation eines Smart Meter Gateways baut dieses eine verschlüsselte Verbindung zum Gateway-Administrator auf, über die dann die notwendigen Wirkzertifikate auf das Gateway überspielt werden. Erst danach wird das Gateway in Betrieb genommen. Der Gateway-Administrator ist dabei der Einzige, der berechtigt ist, eine aktive Kommunikation mit dem Gateway aufzubauen. Auch die weitere Kommunikation sowie der Datenaustausch erfolgt über den Gateway-Administrator.



GWAdriga nutzt die WL Energy Security Suite, sie beinhaltet alle Funktionen für das Routing und die Kommunikation mit den Smart Meter Gateways und liefert dabei die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geforderten symmetrischen und asymmetrischen kryptografischen Funktionen. Sie wird mit dem Worldline Hardware Security Modul (ASM) Crypton CS4 betrieben. Damit lässt sich eine in sich geschlossene, autarke Sicherheitsumgebung aufbauen, die physikalisch von der Applikationsplattform getrennt werden kann. Das Management der Zertifikate auf die Gateways wird über den PKI Manager abgewickelt (PKI: Public Key Infrastructure). Er prüft die Zertifikate, leitet Zertifikatsanfragen an die Atos Smart Grid CA weiter und gleicht die von ihm verwalteten Zertifikate mit den heruntergeladenen PKI-Sperrlisten ab. Zudem verfügt die Lösung über hochsichere Kommunikationsschnittstellen zu den Gateways.



GWAdriga

GWAdriga mit Sitz in Berlin wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Als Full Service Dienstleister konzentriert sich das Unternehmen auf die Abwicklung der Smart Meter Gateway-Administration und des Messdatenmanagements. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen aber auch Dienstleister, die die Interessen von unterschiedlichen Stadtwerken bündeln. Mit ca. 3,4 Mio. Zählpunkten und etwa 480.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga schon mit der Gründung über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart Meter Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga nutzt die zertifizierten Services des IT-Partners BTC AG auf Basis der BTC | AMM-Produkte sowie deren Betrieb in den BTC-eigenen Rechenzentren.



