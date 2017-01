DAX und S&P500 weiterhin bullisch Aktuell steht es um die Trends in den Märkten weiterhin sehr gut. Sowohl der DAX, als auch die US-Märkte zeigen sich weiter in Bestform und wer hat die Meldung nicht gelesen, dass der Dow gerade die 20.000 Punkte Marke geknackt hat. Doch die Frage bleibt, wie lange die Rallye noch anhalten wird. Eine Antwort darauf geben wir Dir in der aktuellen Videoanalyse

Den vollständigen Artikel lesen ...