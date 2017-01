Bremen (ots) -



Der "Private Krankenversicherung Vergleich" kann sich auf verschiedene Aspekte beziehen. Der Preisvergleich zielt auf günstige Tarife, der Leistungsvergleich auf den Umfang der Kostenerstattung in der PKV. Daneben gibt es im Versicherungsvergleich auch Faktoren wie Bilanzen und finanzielle Ertragskraft der Anbieter, die Aufschluss über die zukünftige Beitragsentwicklung geben können.



Wer die beste Private Krankenversicherung 2017 ermitteln möchte, kommt um den PKV Vergleich der Stiftung Warentest (Finanztest) und um Bewertungen von Experten nicht herum. Hier ein Überblick über den Private Krankenversicherung Test 2017. Dazu die PKV Testsieger für Selbständige, Beamte und Angestellte im Krankenversicherungsvergleich auf www.private-krankenversicherung-test.de



Private Krankenversicherung Vergleich 2017



Kaum eine Versicherung ist in der Vertragsstruktur so kompliziert wie die Private Krankenversicherung. Das macht den Vergleich für Verbraucher schwierig. Bei einem identischen Produkt reicht der einfache Preisvergleich für die Kaufentscheidung. Nicht so in der PKV.



Hier kann eine günstige Versicherung im Leistungsfall zur Kostenfalle werden, wenn benötigte Leistungen im Tarif nicht oder unzureichend gedeckt sind. Andersherum hat die Stiftung Warentest festgestellt, dass selbst Private Krankenversicherungen mit vergleichbaren Leistungsbestandteilen erhebliche Preisunterschiede aufweisen.



Zudem hat auch die Preiserhöhung bei vielen Anbietern in den letzten Jahren gezeigt, dass die Fixierung auf die Beitragshöhe zu kurz greift. Neben umfangreichen Leistungen zu günstigen Preisen ist auch die langfristige Beitragsentwicklung ein wichtiges Kriterium. Wie also vorgehen, wenn man die Private Krankenversicherung vergleichen und die möglichst beste PKV für sich ermitteln will?



Private Krankenversicherung Vergleich der Stiftung Warentest



Warum vertrauen so viele Menschen dem PKV Vergleich der Stiftung Warentest? Und warum gilt der PKV Test der Stiftung Warentest als unabhängig und objektiv? Auf Beschluss des Bundestages wurde die Stiftung Warentest im Jahr 1964 gegründet.



Sie wurde eigens zu dem Zweck ins Leben gerufen, um Verbrauchern mittels Tests von Waren und Dienstleistungen die Kaufentscheidung zu erleichtern. Dazu werden Produkte des täglichen Gebrauchs jeder Art anonym gekauft und mit wissenschaftlichen Methoden geprüft. Eine Bewertung erfolgt anhand von Noten nach dem Schulprinzip von "sehr gut" bis "mangelhaft". Das jeweils beste Produkt wird als "Testsieger" empfohlen.



Die Satzung der Stiftung Warentest garantiert die Objektivität ihrer Testergebnisse. Danach dürfen keine Einnahmen aus Werbung generiert werden. Im Gegenzug erhält sie Kompensationszahlungen vom Staat. Zusätzlich werden Einnahmen durch den Verkauf der Testberichte in der "Stiftung Warentest" und der "Finanztest"online (www.test.de) und in Print erzielt.



Private Krankenversicherung Test 2017



Der private Krankenversicherung Test soll Verbrauchern helfen, sich im undurchsichtigen Tarifdschungel zurecht zu finden und eine Entscheidungshilfe bieten. Der PKV Test wird unter anderem von der unabhängigen Stiftung Warentest (Finanztest) durchgeführt. Daneben gibt es zahlreiche weitere Rating-Agenturen und Analysten, die sich dem PKV Vergleich widmen. So z.B. die Zeitschriften ÖkoTest, Focus Money, Wirtschaftswoche, Handelsblatt oder die Rating-Agenturen Franke & Bornberg, Morgen & Morgen.



Getestet wird jeweils nach verschiedenen Kriterien und unterschiedlichen Schwerpunkten. Mal steht der Preis- Leistungsvergleich im Vordergrund, mal die Bilanzen und die Beitragsentwicklung. Daneben ist auch der Service und die Kulanz der Versicherer im Mittelpunkt des Tests. Einen Überblick über die Bewertungen und Empfehlungen und Testergebnisse der verschiedenen Krankenversicherungsvergleiche gibt das Vergleichsportal "Private Krankenversicherung Test 2017" auf www.test-private-krankenversicherung.net



Beste Private Krankenversicherung für Selbständige im Vergleich



Empfehlungen aus dem PKV Vergleich für Selbständige: Die private Krankenversicherung für Selbständige und Freiberufler ist im Vergleich zu der Beamtenkrankenversicherung anders zusammengestellt. So müssen sich selbständig Tätige eigens gegen den Einkommensausfall in Folge von Krankheit absichern. Dazu benötigen sie eine Zusatzversicherung für Krankentagegeld.



Die Höhe und Beginn der Zahlung des Krankentagegeldes muss der persönlichen Situation gemäß gewählt werden. Die Maßgabe ist die finanzielle Überbrückung der krankheitshalber einkommensfreien Zeit. Welche die beste Private Krankenversicherung für Selbständige im Vergleich ist, zeigt der PKV Test der Stiftung Warentest und anderer anderer Analysten. Auch hier lautet die Empfehlung, am besten mehrere Testberichte gegen zu lesen. Hier schneidet z.B. die Provinzial Hannover mit ihrer PKV für Selbständige mit "sehr gut" ab.



Beste Private Krankenversicherung für Beamte Beamtenanwärter



Empfehlungen aus dem PKV Vergleich für Beamte: Die Private Krankenversicherung für Beamte und Beamtenanwärter ist im Vergleich zu der von Selbständigen und Angestellten keine Vollversicherung. Sie wird Restkostenversicherung genannt, da über die Beamtentarife lediglich die Differenz zur Beihilfe versichert werden muss. Der Dienstherr der Beamten erstattet je nach Bundesland etwa die Hälfte der Krankheitskosten über die Beihilfe. Die andere Hälfte wird mit der PKV für Beamte abgedeckt.



Anders als Selbständige und Angestellte benötigen Beamte keine Krankentagegeldversicherung. Bei vorübergehender Krankheit, also Dienstunfähigkeit, sind sie über die Beamtenbesoldung voll abgesichert. Über Beihilfeergänzungstarife und Wahlleistungstarife können Beamte ihre Erstattung auch für zusätzliche Leistungen im Krankenhaus oder für Laborkosten bei Zahnersatz und Brillen erhöhen.



Welche ist die jeweils beste Private Krankenversicherung für Beamte und Beamtenanwärter im Vergleich? Auch hierzu kann der Private Krankenversicherung Test für Beamte eine Hilfestellung bieten. Unter anderen schneidet hier die Private Krankenversicherung für Beamte der HUK und der Concordia im Test mit "sehr gut" ab.



Beste Private Krankenversicherung für Angestellte im Vergleich



Empfehlungen aus dem PKV Vergleich für Angestellte: Die Private Krankenversicherung für Angestellte wird bis zum Höchstbeitrag der GKV zur Hälfte vom Arbeitgeber (KV Zuschuss / Arbeitgeberanteil) und zur Hälfte vom Arbeitnehmer gezahlt. Außerdem greift bei ihnen die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall für bis zu sechs Wochen.



Um die beste Private Krankenversicherung für Angestellte zu finden, empfiehlt sich auch hier der Private Krankenversicherung Test 2017. Als Entscheidungshilfe sollten die Ergebnisse und Berichte aus dem PKV Vergleich der Stiftung Warentest und andere herangezogen werden. Unter anderen schneiden hier die Private Krankenvollversicherung der HUK-Coburg, der Provinzial Hannover und der Nürnberger mit "sehr gut" ab.



OTS: Asenta GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/106701 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_106701.rss2



Pressekontakt: Asenta GmbH Am Hulsberg 129 28205 Bremen info@asenta.de www.rechner-private-krankenversicherung.de