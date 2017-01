In nur drei Monaten Entwicklungszeit hat die ISM Group gemeinsam mit Hanwha Q-Cells ein 4,5-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk im thüringischen Eckolstädt in der Gemeinde Saaleplatte in Betrieb genommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Hanwha Q-Cells habe für das Projekt knapp 17.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...