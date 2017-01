BAD EMS (dpa-AFX) - Die anziehenden Energiepreise haben die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz im Januar auf den höchsten Wert seit mehr als vier Jahren gehoben. Der Verbraucherpreisindex lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Montag 2,0 Prozent über dem Vorjahresmonat. Zu Beginn des Jahres 2016 seien die Energiepreise besonders niedrig gewesen - deswegen ergebe sich nun ein relativ großer Unterschied.

Vor allem die Heizölpreise (plus 50,6 Prozent) und die Preise für Kraftstoffe (plus 13,6 Prozent) zogen an. Nahrungsmittel waren im Januar im Schnitt 3,7 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Darunter stachen Gurken hervor: Sie kosteten doppelt so viel wie vor zwölf Monaten./fdo/DP/stb

