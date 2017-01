Den Haag - Trotz Volatilität war 2016 ein außerordentlich gutes Jahr für Emerging Market Debt (EMD), so Marcelo Assalin, Head of Emerging Market Debt bei NN Investment Partners.Hart- und Lokalwährungsanleihen sowie EM-Unternehmensanleihen hätten um gut 10% rentiert. NN Investment Partners glaube, dass EM trotz einiger Negativfaktoren auf kurze Sicht gut aufgestellt seien, um bei steigenden US-Anleiherenditen und einem stärkeren Dollar auch weiterhin positiv abzuschneiden. Die Hauptgründe für diese Annahme lägen in den wirtschaftlichen Aussichten für die Emerging Markets sowie ihren Außenhandelsbilanzen. Diese hätten sich deutlich verbessert. Die Realzinsen würden sich auf hohem Niveau bewegen, die Inflation gehe zurück und EM-Währungen seien unterbewertet. Auch die festeren Rohstoffpreise würden zum Wachstum der EM-Volkswirtschaften beitragen.

