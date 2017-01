München (ots) - Technische Werke Ludwigshafen AG übernehmen Mehrheit des FIDURA-Portfoliounternehmens WEBfactory GmbH



Die beiden Münchner Private Equity Fonds, FIDURA Vermögensbildungs- und Absicherungsfonds und FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds, haben ihre Mehrheitsanteile am Softwareunternehmen WEBfactory GmbH aus Buchen (Odenwald) erfolgreich an die Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart - die beiden FIDURA-Fondsgesellschaften erzielten durch die Transaktion eine Verdopplung des eingesetzten Kapitals für ihre Investoren, bei denen es sich ausschließlich um Privatanleger handelt.



Während der Investitionsdauer der FIDURA-Fonds entwickelte sich die WEBfactory GmbH von einem kleinen SCADA-Softwareentwickler zum führenden Anbieter automatisierter Visualisierungs- und Energiemanagement-Software für den Maschinen- und Anlagenbau. Im Besonderen konnte das Unternehmen mit einer neuen Produktgeneration seiner Software sehr schnell den Zukunftsmarkt Industrie 4.0 adressieren. Mit dem Produkt "WEBfactory i4 Energy", das auf der Automatisierungsmesse "SPS/IPC/DRIVES" 2012 dem Fachpublikum erstmals vorgestellt wurde und sofort auf starke Nachfrage stieß, kann die WEBfactory -Software das Energiemanagement von Industrieunternehmen überall auf der Welt effektiv überwachen und steuern. Die orts- und zeitunabhängige Kontrolle jeglicher Art von Anlagen ermöglicht es zugleich, schnelle Entscheidungen für eine höhere Produktivität und Verfügbarkeit zu treffen. Die Software gelangt ebenfalls bei der energieoptimierten, intelligenten Gebäudesteuerung zum Einsatz.



Maßgeblich für die Akquisition waren für TWL die Qualität und die einzigartigen Eigenschaften der Software sowie die langjährige Industrieerfahrung und die namhaften Kunden von WEBfactory. "Die industrieerprobte Software von WEBfactory bringt unseren Kunden erheblichen Mehrwert, vor allem weil wir dadurch unsere eigenen Energiekonzepte und -beratung digital weiterentwickeln können.", sagt Dr.-Ing. Hans-Heinrich Kleuker, Vorstand der TWL.



"Wir sehen uns in unserer Investitionspolitik erneut bestätigt, in kleinere Technologieunternehmen mit großem Wachstumspotenzial zu investieren, die ein vergleichsweise geringes Risiko aufweisen.", so Klaus Ragotzky, Geschäftsführer des Emissionshauses FIDURA. "Wir freuen uns mit TWL einen starken strategischen Partner für WEBfactory gefunden zu haben, der das weitere Wachstum des Unternehmens begleiten wird", so Ragotzky weiter.



Bernhard Böhrer, Gründer und CEO von WEBfactory, ergänzt: "Für kleine Software-Häuser wie WEBfactory war es erfolgsentscheidend, qualifizierte Investoren mit Technologie- und Unternehmerhintergrund an Bord zu haben. Mit dem FIDURA-Fondsmanagement konnten wir so gemeinsam das Unternehmen erfolgreich weiterentwickeln".



