Hamburg (ots) - Der Schriftsteller spricht in Lufthansa Exclusive über die Folgen der Präsidentschaftswahl, sein neuestes Werk und seine Leidenschaft für Baseball



Hamburg, 30. Januar 2017 - Der Bestseller-Autor Paul Auster fürchtet sich vor Donald Trump. Im Interview mit Lufthansa Exclusive (Ausgabe 2/2017, EVT 1. Februar) sagte der 69-Jährige: "Ich bin wütend, verwirrt, entsetzt über das, was wir getan haben. Uns stehen schwierige Jahre bevor, und das betrifft nicht nur Amerika, das betrifft die ganze Welt. Ich kann nur hoffen, dass er ziemlich schnell etwas so Schreckliches macht, dass man ihn wieder aus dem Amt hinausdrängt." Auster bangt auch um die Liberalität der offenen Gesellschaft: "Das ganze geistige Klima in diesem Land wird sich verändern. Trump macht mir ganz persönlich Angst. Was es genau sein wird, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass ich etwas tun muss. Ich befinde mich noch in einer Art Schockstarre, ich brauche noch etwas Zeit. Wir wissen nicht, was geschieht, aber sagen wir so: Ich bin auf das Schlimmste vorbereitet."



Im Interview erzählte Auster auch von der Entstehung seines jüngsten Werks "4321": "In meinem Buch beschreibe ich die vier parallelen Pfade, die diese Person hätte einschlagen können, wenn sie bestimmte Entscheidungen getroffen hätte. Das war faszinierend." Beim Schreiben habe er auch oft über die Weichenstellungen in seinem Leben nachgedacht. Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn er nicht zu der schicksalhaften Lesung gegangen wäre, bei der er seine Frau Siri Hustvedt kennenlernte? "Die Liebe meines Lebens. Es zeigt einem, wie willkürlich alles ist. Ich gehe zu dieser Lesung und erwarte nichts, und dann treffe ich dort die Frau, mit der ich jetzt schon mehr als 30 Jahre zusammenlebe, das ist schon erstaunlich. Natürlich sind meine Erfahrungen in der einen oder anderen Weise auch ins Buch eingeflossen."



Auster ist als leidenschaftlicher Baseball-Fan bekannt. "Mein Team sind die New York Mets, traditionell ein schreckliches und erfolgloses Team, aber seit zwei Jahren sind sie besser", erklärte der Schriftsteller gegenüber Lufthansa Exclusive. "Baseball ist sehr komplex, man muss eine Menge über das Spiel wissen, um es schätzen zu können. Aber was erzähle ich Ihnen? Ich habe schon oft versucht, Europäern die Magie des Spiels zu erklären, aber es ist hoffnungslos. Ihr versteht es nicht." Versteht er denn etwas vom Fußball? Seine Antwort ist deutlich: "Soccer? Sterbenslangweilig!"



OTS: TERRITORY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57966 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57966.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack E-Mail: presse@territory.de Telefon: +49 (0) 40 | 399 272-0