FRANKFURT (Dow Jones)--Die Citigroup strafft ihre Aktivitäten weiter. Am Montag kündigte die US-Großbank an, das Hypothekenservicing-Geschäft bis Ende 2018 zu verkaufen. Der Schritt soll die Kosten im Bereich CitiMortgage senken und zu einer besseren Rendite führen.

Laut Citi werden die Rechte und Dienste an etwa 780.000 Fannie-Mae- und Freddie-Mac-Krediten von nicht zur Citibank gehörenden Privatkunden im Volumen von rund 97 Milliarden US-Dollar an die New Residential Mortgage LLC verkauft. Der Deal soll nach Genehmigung durch die zuständigen Stellen im ersten Halbjahr abgeschlossen werden.

Citigroup erwartet wegen des Verkaufs im ersten Quartal eine Vorsteuerbelastung von etwa 400 Millionen Dollar.

January 30, 2017

