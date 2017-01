Mit leichten Abgaben dürften die Aktienkurse an der Wall Street am Montag in eine ereignisreiche Woche starten. Neben wichtigen Konjunkturdaten und Ergebnissen aus dem Unternehmenssektor, unter anderem Apple, Facebook und Amazon, steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch im Fokus. Es ist das erste Treffen der Notenbanker um Janet Yellen nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen im Eilverfahren angeordneten Dekreten. Zudem werde es spannend zu beobachten, ob der Dow-Jones-Index das erst in der vergangenen Woche eroberte Niveau von 20.000 Punkten verteidigen könne, heißt es. Aktuell deutet der S&P-500-Future auf einen etwas leichteren Handelsstart hin.

"Auch wenn der Markt davon ausgeht, dass der Trump-Wahlsieg zu einem höheren US-Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 führen wird, dürfte die Volatilität weiter ein wichtiger Faktor bleiben", heißt es von den Strategen der Deutschen Bank. "Derzeit gibt es zu viele Unsicherheiten, unbekannte Faktoren und politische Änderungen", ergänzen die Marktteilnehmer.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn noch sehr übersichtlich, es werden lediglich die persönlichen Ausgaben und Einnahmen für Dezember bekannt gegeben. Auch auf der Unternehmensseite gibt es zum Wochenstart nur wenige Nachrichten. Unbeeindruckt zeigt sich die Aktie von Delta Airline im vorbörslichen Handel von technischen Problemen, die am Wochenende zum Ausfall einer Vielzahl von Flügen geführt haben. Die Titel legen um 0,1 Prozent zu.

January 30, 2017

