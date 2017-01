Hannover - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trotzt bislang den negativen Einflüssen durch Donald Trump, so die Analysten der Nord LB. Der Economic Sentiment Indikator sei auf 108,2 Punkte geklettert und notiere nah am 10-Jahreshoch. Vor allem die Industrieunternehmen seien positiv gestimmt, die Produktionserwartungen würden auch von gut gefüllten Exportauftragsbüchern profitieren.

