FMW-Redaktion

Der Dollar, lange Zeit das Lieblings-Investment von Hedgefonds auf der Long-Seite, scheint an Attraktivität verloren zu haben. Das zumindest legen die neuesten CFTC-Daten nahe (die die Positionierungen am Futures-Markt erfassen bis Dienstag letzter Woche). Demnach haben die Player am Futures-Markt nun die dritte Woche in Folge ihre Dollar-Long-Positionierung reduziert, und das gegenüber allen anderen acht wichtigen Währungen.

Das gilt vor allem für Short-Positionen im Euro-Dollar, die nun auf dem tiefsten Stand seit Ende September 2016 liegen. Offenkundig haben hier viele die Reißleine gezogen und Short-Positionen eingedeckt nach dem Anstieg der Gemeinschaftswährung seit Jahresbeginn.

Speculators have cut their bearish Euro bets on US protectionism worries. Net shorts drop by a whopping 21% to 52,348 net short positions. pic.twitter.com/UyHP1WLv7R

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 28, 2017

Abgebaut wurden auch Short-Positionierungen im Cable (GBP/USD), nachdem das Pfund deutlich über die 1,26er-marke gestiegen war und damit einen der größten Anstiege in wenigen Tagen absolviert hatte - auch hier also der Versuch, falsche Positionen einzudecken um damit Verluste zu minimieren. ...

