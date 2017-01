Berlin (ots) - Kurz vor Abschluss der Aktion "Wir sind Eisbär - die große radioBERLIN-Namenssuche" ziehen wir Bilanz:



Über 5000 Vorschläge sind unter der Mailadresse studio@radioberlin.de eingegangen. Mails kamen nicht nur aus Berlin und Brandenburg, sondern aus vielen Städten Deutschlands und aus der ganzen Welt. Namensvorschläge erreichten uns unter anderem aus Südafrika und Japan, Kanada und sogar aus dem fernen Neuseeland.



Aus den 25 meistgenannten Namensvorschlägen haben die radioBERLIN-Hörer in den letzten Tagen eine Top 10 zusammengestellt, indem sie für ihren Favoriten auf radioberlin.de abstimmen konnten. Dies sind die aktuellen Top 10 der radioBERLIN 88,8-Hörer



1. Lasse ( am beliebtesten mit 25 % der Hörerstimmen ) 2. Kalle 3. Bolle 4. Felle 5. Lars 6. Fritz 7. Nanuk 8. Bruno 9. Oskar 10. Kolja



Die endgültige Entscheidung für den Namen des kleinen Eisbären fällt allerdings erst am Dienstag, den 31. Januar. Eine siebenköpfige Jury wird abschließend über den schönsten Namen entscheiden, darunter ein radioBERLIN-Hörer und Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Am Mittwoch, den 1. Februar wird der Name dann offiziell in der Sendung "Guten Morgen Berlin" mit Djamil Deininger und Sarah Zerdick verkündet.



radioBERLIN 88,8 übernimmt gemeinsam mit der rbb Media und dem Berliner Verlag die Patenschaft für den kleinen Eisbärjungen im Berliner Tierpark.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: radioBerlin 88,8 Chef vom Dienst Tel.: +49 (0)30 979 93-34 210 Fax: +49 (0)30 979 93-34 219 aktuell@radioberlin.de planung@radioberlin.de