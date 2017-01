65 Prozent Kurspotenzial in einer Aktie hört sich erst einmal extrem gut an. Nordex schießt damit am Montag den Vogel ab. Ob es wirklich so rosig aussieht, wird Egmond Haidt in seinem Beitrag am Dienstag auf Feingold Research erklären - dazu gehen wir in den Webinaren auf Nordex ein. Das verwirrende Ziel kommt von der Investmentbank Oddo ...

