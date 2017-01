Greensmith Energy (Herndon, VA, USA), Anbieter von Energiespeicher-Software und schlüsselfertigen Lösungen, meldete am 27.01.2017 die Fertigstellung und den Netzanschluss des ersten Energiespeicher-Systems mit 20 MW/80 MWh an der "Pomona Energy Facility" von AltaGas in Pomona (Kalifornien). AltaGas hatte das Technologie-Unternehmen 2016 mit dem Projekt beauftragt. Die Planung, Integration und Installation des Speichersystems habe weniger als vier Monate gedauert, betont Greensmith.

