Bonn (ots) - "Tina Dauster wird unser Moderatoren-Team verstärken und durch ihre journalistische Kompetenz unsere Berichterstattung bereichern", so Alfred Schier und Michael Kolz, Leiter der Ereignisredaktion bei phoenix. Die 41-Jährige studierte Germanistik, Anglistik und Amerikanistik in Mainz und Ohio. Sie arbeitete zunächst für Nachrichtenredaktionen des privaten Fernsehens, u.a. in Washington. Anschließend war die gebürtige Rheinland-Pfälzerin für WDR, NDR und ZDF für verschiedene Formate tätig und ist nun für phoenix vor der Kamera zu sehen.



http://ots.de/cosWv



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de