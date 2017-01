Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Börsen in Europa geht es am Montag nach unten. "Die Anleger bewerten die Risiken höher und fahren erst einmal ihr Risiko etwas nach unten", so ein Marktteilnehmer. "Die weltweite Konjunktur erholt sich sehr ordentlich, aber mit Donald Trump im Weißen Haus sind die Aussichten sehr zwiespältig", sagt Erik Nielsen von Unicredit. Es scheine mit Trump keinen Mittelweg zu geben. Die Finanzmärkte hätten diesem zu willfährig Vertrauensvorschuss gegeben.

Der US-Präsident setze nun aber die populistischen und protektionistischen Ankündigungen aus dem Wahlkampf "in schlechte Politik um", sagt der Volkswirt. Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen Trumps nennt Nielsen "Voodoo-Wirtschaft". Der DAX gibt am Mittag um 0,7 Prozent auf 11.727 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,9 Prozent auf 3.275 Punkte.

Inflationsanstieg treibt Anleiherenditen nach oben

Am Euro-Rentenmarkt geben die Kurse von Bundesanleihen nach. Die deutsche Zehnjahresrendite steigt von 0,46 auf 0,48 Prozent und damit ein Jahreshoch. Es ist zugleich der höchste Stand seit einem Jahr. Druck auf die Rentenkurse übt der Inflationsanstieg in Deutschland aus. So ging es in Sachsen im Januar mit den Verbraucherpreisen um 2,3 Prozent im Jahresvergleich nach oben. Der Inflationsanstieg schürt Spekulationen, dass die EZB ihre Anleihenkäufe möglicherweise früher als erwartet zurückfahren könnte.

Berichtssaison in Europa im Fokus

Die Anleger gehen daher erst einmal auf Nummer sicher und nehmen Gewinne mit. Überraschungen könnten in dieser Woche die Quartalszahlen liefern. "Insgesamt legen diese Woche 58 Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Zahlen vor", so ein Marktteilnehmer. Spannend werden vor allem die Ausblicke der Unternehmen.

Am deutschen Aktienmarkt verlieren Allianz 1,6 Prozent. Laut dem Handelsblatt soll die Allianz den australischen Versicherer QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro übernehmen wollen. Die Analysten von Equinet halten es durchaus für wahrscheinlich, dass Allianz die Möglichkeit eines Kaufs von QBE in Erwägung zieht. Dafür spreche das offensichtlich hohe Interesse von Allianz-CEO Oliver Bäte an möglichen Akquisitionszielen. Die Analysten gehen davon aus, dass es bei einem möglichen Zukauf keinen Aktienrückkauf bei der Allianz geben werde.

Deal in Indien treibt Vodafone nach oben

In London steigen Vodafone um 3 Prozent. Positiv wird an der Börse gesehen, dass die Briten ihre Tochtergesellschaft in Indien mit dem drittgrößten indischen Mobilfunkanbieter Idea Cellular verschmelzen wollen. Ein Händler spricht von einem "Megadeal", sollte es zu der Fusion kommen, die sehr positiv für Vodafone zu werten wäre. An der Börse in Mumbai sind Aktien der Idea Cellular um 27 Prozent nach oben geschnellt. Der Telekom-Sektor ist der einzige in Europa, der knapp im Plus notiert.

Daneben sorgen Analystenkommentare für Kursbewegungen. Eon verlieren 1,7 Prozent, nachdem die Bank RBC die Aktien zahlreicher europäischer Versorger, darunter auch Eon und RWE, abgestuft hat. RWE verlieren 2,7 Prozent. Die RBC-Analysten bezeichnen den Versorgersektor als defensiv, geprägt von geringem Wachstum und belastet von steigenden Anleiherenditen. Der Sektor hinke dem breiten Markt seit Mitte 2016 hinterher. Im gegenwärtigen "Trumpflation"-Umfeld sei er aber zu Unrecht nicht gefragt gewesen.

Der Londoner Broker Liberum hat die Beiersdorf-Aktie auf "Halten" und die Henkel-Aktie auf "Verkaufen" gesenkt. Beiersdorf verlieren 1,1 Prozent und Henkel 1,2 Prozent. Aktien der Software AG legen um 6,3 Prozent zu, nachdem mit UBS und HSBC gleich zwei Banken die Aktie zum Kauf empfohlen haben. Die Kurse des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius und des Bezahldienstleisters Wirecard geben nach Geschäftszahlen beider Unternehmen leicht nach.

Börse Athen unter Druck - Istanbul legt zu

Aus dem Rahmen fallen die Kursbewegungen in Istanbul und in Athen. In Athen knickt der Index um 3,1 Prozent ein, nachdem der Internationale Währungsfonds Griechenlands Schuldenlast als derzeit "unhaltbar" und langfristig "explosiv" einstufte. In Istanbul handelt die Börse dagegen unverändert. Zwar hat die Ratingagentur Fitch die Bonität des Landes auf Ramschniveau gesenkt, diese sei aber schon so erwartet und deshalb auch schon eingepreist worden, heißt es. Die Experten von Tera Brokers führen die Widerstandsfähigkeit darauf zurück, dass Fitch vor allem politische und Sicherheitsbedenken angeführt habe und weniger die wirtschaftliche Entwicklung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.274,71 -0,87 -28,62 -0,48 Stoxx-50 3.011,32 -0,67 -20,42 0,03 DAX 11.727,19 -0,74 -87,08 2,14 MDAX 22.720,55 -0,70 -160,57 2,40 TecDAX 1.851,81 -0,31 -5,77 2,21 SDAX 9.829,22 -0,53 -52,23 3,25 FTSE 7.130,62 -0,75 -53,87 -0,17 CAC 4.796,58 -0,90 -43,40 -1,35 Bund-Future 161,59 -0,27 -1,55 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0676 -0,36% 1,0715 1,0694 +1,5% EUR/JPY 122,4254 -0,37% 122,8761 123,06 -0,4% EUR/CHF 1,0679 -0,14% 1,0694 1,0685 -0,3% EUR/GBP 0,8526 -0,00% 0,8528 1,1717 +0,0% USD/JPY 114,69 +0,01% 114,68 115,07 -1,9% GBP/USD 1,2522 -0,32% 1,2563 1,2530 +1,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,33 53,17 +0,3% 0,16 -2,4% Brent/ICE 55,59 55,52 +0,1% 0,07 -2,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.190,45 1.191,10 -0,1% -0,65 +3,4% Silber (Spot) 17,08 17,14 -0,3% -0,06 +7,3% Platin (Spot) 979,45 984,65 -0,5% -5,20 +8,4% Kupfer-Future 2,69 2,69 -0,1% -0,00 +7,2% ===

