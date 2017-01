DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest (Mondneujahr) geschlossen.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.282,90 -0,27% +2,09% Euro-Stoxx-50 3.273,45 -0,90% -0,52% Stoxx-50 3.011,82 -0,66% +0,04% DAX 11.722,78 -0,77% +2,11% FTSE 7.130,42 -0,75% -0,17% CAC 4.794,47 -0,94% -1,40% Nikkei-225 19.368,85 -0,51% +1,33% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,56 -30

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,27 53,17 +0,2% 0,10 -2,5% Brent/ICE 55,50 55,52 -0,0% -0,02 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.190,98 1.191,10 -0,0% -0,13 +3,4% Silber (Spot) 17,08 17,14 -0,4% -0,06 +7,2% Platin (Spot) 979,40 984,65 -0,5% -5,25 +8,4% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,4% -0,01 +6,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürften die Aktienkurse an der Wall Street am Montag in eine ereignisreiche Woche starten. Neben wichtigen Konjunkturdaten und Ergebnissen aus dem Unternehmenssektor, unter anderem Apple, Facebook und Amazon, steht vor allem die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch im Fokus. Es ist das erste Treffen der Notenbanker um Janet Yellen nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seinen im Eilverfahren angeordneten Dekreten. Zudem werde es spannend zu beobachten, ob der Dow-Jones-Index das erst in der vergangenen Woche eroberte Niveau von 20.000 Punkten verteidigen könne, heißt es. Aktuell deutet der S&P-500-Future auf einen etwas leichteren Handelsstart hin. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn noch sehr übersichtlich. Auch auf der Unternehmensseite gibt es zum Wochenstart nur wenige Nachrichten. Unbeeindruckt zeigt sich die Aktie von Delta Airline im vorbörslichen Handel von technischen Problemen, die am Wochenende zum Ausfall einer Vielzahl von Flügen geführt haben. Die Titel legen leicht zu.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Für die Börsen in Europa geht es am Montag nach unten. "Die Anleger bewerten die Risiken höher und fahren erst einmal ihr Risiko etwas nach unten", so ein Teilnehmer. "Die weltweite Konjunktur erholt sich sehr ordentlich, aber mit Donald Trump im Weißen Haus sind die Aussichten sehr zwiespältig", sagt Erik Nielsen von Unicredit. Es scheine mit Trump keinen Mittelweg zu geben. Am Rentenmarkt geben die Kurse von Bundesanleihen nach. Die deutsche Zehnjahresrendite steigt von 0,46 auf 0,48 Prozent und damit ein Jahreshoch. Es ist zugleich der höchste Stand seit einem Jahr. Druck auf die Rentenkurse übt der Inflationsanstieg in Deutschland aus. So ging es in Sachsen im Januar mit den Verbraucherpreisen um 2,3 Prozent im Jahresvergleich nach oben. Der Inflationsanstieg schürt Spekulationen, dass die EZB ihre Anleihenkäufe möglicherweise früher als erwartet zurückfahren könnte. Allianz verlieren 1,6 Prozent. Laut Handelsblatt soll die Allianz den australischen Versicherer QBE für umgerechnet 14 Milliarden Euro übernehmen wollen. Vodafone steigen um 3 Prozent. Positiv wird an der Börse gesehen, dass die Briten ihre Tochtergesellschaft in Indien mit dem drittgrößten indischen Mobilfunkanbieter Idea Cellular verschmelzen wollen. Der Telekom-Sektor ist der einzige in Europa, der knapp im Plus notiert. Aus dem Rahmen fallen die Kursbewegungen in Istanbul und in Athen. In Athen knickt der Index um 3,1 Prozent ein, nachdem der Internationale Währungsfonds Griechenlands Schuldenlast als derzeit "unhaltbar" und langfristig "explosiv" einstufte. In Istanbul handelt die Börse dagegen unverändert. Zwar hat die Ratingagentur Fitch die Bonität des Landes auf Ramschniveau gesenkt, diese sei aber schon so erwartet und deshalb auch schon eingepreist worden, heißt es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0663 -0,48% 1,0715 1,0694 +1,4% EUR/JPY 122,2661 -0,50% 122,8761 123,06 -0,5% EUR/CHF 1,0679 -0,14% 1,0694 1,0685 -0,3% EUR/GBP 0,8519 -0,08% 0,8528 1,1717 -0,1% USD/JPY 114,66 -0,02% 114,68 115,07 -1,9% GBP/USD 1,2519 -0,35% 1,2563 1,2530 +1,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Maue US-Daten und die Einreisebeschränkung von US-Präsident Donald Trump haben Anleger am Montag in Südostasien und Australien zum Abbau risikoreicher Positionen animiert. Der Nikkei-225 wurde zusätzlich von einem anziehenden Yen belastet. Im Handel schob man die Verluste auf die schwächelnde US-Konjunktur oder die umstrittenen Entscheidungen Trumps, die weltweit auf scharfe Kritik stießen. Die Trump-Verordnungen deuteten auf eine Abschottung der USA hin und könnten daher als ein Schritt auf dem Weg zum Protektionismus verstanden werden. Die schwachen US-Daten belasteten den Dollar, während die Trump-Politik zusätzlich den Yen als vermeintlich sicheren Hafen stützte. Toshiba fielen um 3,7 Prozent. Lokale Medien berichteten von der Vorbereitung einer Klage durch Fondsgesellschaften und Banken. Der Konzern ist in einen Bilanzskandal verwickelt und muss hohe Abschreibungen auf das US-Nukleargeschäft vornehmen. QBE stiegen nach einem sehr festen Start nur um 0,2 Prozent. Die deutsche Allianz befindet sich einem Zeitungsbericht zufolge in informellen Gesprächen über eine Übernahme des australischen Versicherers, wobei der Gebotspreis 20 Prozent über dem QBE-Kurs vom Freitag liegen soll.

CREDIT

Die Risikoprämien im europäischen Kredithandel sind zu Wochenbeginn gestiegen. Bondinvestoren müssen höhere Prämien zahlen, um sich gegen Schuldnerausfälle abzusichern. "Die politischen Schnellschüsse von Donald Trump sorgen mittlerweile in den USA und auf der internationalen Ebene verstärkt für Verstimmungen und Unsicherheit", sagt Gerd Haßel von der BHF-Bank. Die Zinsdifferenzen zwischen Bundesanleihen und Anleihen der Eurozone-Peripherie weiten sich aus. Gleichzeitig geben an den europäischen Aktienbörsen die Kurse auf breiter Front nach. Man könne dem US-Präsidenten nicht vorwerfen, dass er sich nicht an seine Wahlversprechen halte oder bei ihrer Umsetzung zögere. So habe Trump rasch Dekrete (Exectutive Orders) zum Bau einer Mauer zum Nachbarn Mexiko, zur Einschränkung des Freihandels und von Obamacare sowie zum Verbot der Einreise für Muslime erlassen. "Dabei scheint Trump die Executive Orders ähnlich schnell und sorgfältig herauszugeben wie sonst seine Twitter-Nachrichten", sagt der Volkswirt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen löst Toyota als Nummer 1 ab

Volkswagen hat den Wettbewerber Toyota wie erwartet bei den Fahrzeugverkäufen auf Platz zwei verdrängt. Der japanische Konzern meldete offiziell einen Absatz von gegenüber dem Vorjahr wenig veränderten rund 10,18 Millionen Fahrzeugen. Die Volkswagen AG hatte vor allem dank hoher Nachfrage in China 2016 rund 10,3 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Lufthansa darf Flugzeuge von Air Berlin leasen

Das Bundeskartellamt hat den Leasingvertrag über 38 Passagierflugzeuge zwischen der Deutschen Lufthansa und Air Berlin freigegeben. Im Rahmen einer sogenannten Wet-Lease-Vereinbarung stellt Air Berlin dem Frankfurter Konzern 38 A319 und A320-Flugzeuge mit Cockpit- und Kabinenbesatzung zur Verfügung, wie die beiden Fluggesellschaften im Dezember mitgeteilt hatten.

Bahn-Chef Rüdiger Grube tritt überraschend zurück

Bahn-Chef Rüdiger Grube tritt überraschend zurück. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Ursprünglich wollte der Aufsichtsrat am Montag den Vertrag von Grube verlängern, der seit Mai 2009 an der Spitze der Deutschen Bahn steht.

Ad Pepper 2016 mit Gewinnsprung und Umsatzrekord

Die deutsch-niederländische Ad Pepper Media International NV hat 2016 den Umsatz um 9,2 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 61,16 Millionen Euro gesteigert und gleichzeitig den operativen Gewinn - ausgehend von niedrigen Vergleichswerten - vervielfacht. Wesentlicher Wachstumstreiber war nach Unternehmensangaben das Segment Webgains, während die Schwäche des Britischen Pfunds seit dem Brexit-Referendum das Wachstum zuletzt deutlich abgebremst" habe.

Citigroup verkauft Sparte Hypothekenservicing

Die Citigroup strafft ihre Aktivitäten weiter. Die US-Großbank kündigte an, das Hypothekenservicing-Geschäft bis Ende 2018 zu verkaufen. Der Schritt soll die Kosten im Bereich CitiMortgage senken und zu einer besseren Rendite führen. Laut Citi werden die Rechte und Dienste an etwa 780.000 Fannie-Mae- und Freddie-Mac-Krediten von nicht zur Citibank gehörenden Privatkunden im Volumen von rund 97 Milliarden US-Dollar an die New Residential Mortgage LLC verkauft.

Germanwings-Airbus kehrt nach Start in Hamburg wegen ungewöhnlicher Gerüche um

Ein Germanwings-Flugzeug ist am Sonntagabend auf dem Weg von Hamburg nach Stockholm unmittelbar nach dem Start wegen ungewöhnlicher Gerüche in der Kabine umgekehrt. Nach der sicheren Landung auf dem Flughafen der Hansestadt seien insgesamt sechs Besatzungsmitglieder und Passagiere wegen Atemwegsreizungen und Unwohlseins vom Rettungsdienst versorgt worden, teilte die Hamburger Berufsfeuerwehr mit.

First Sensor liefert Dioden für autonomes Fahren

Die First Sensor AG hat eine strategische Liefervereinbarung für Avalanche Fotodioden (ADP) im Volumen von mehreren Millionen Dollar für die nächsten drei Jahren mit dem US-Unternehmen Velodyne Lidar abgeschlossen. Die Kalifornier verwenden die Fotodioden für Scanner, die für das autonome Fahren grundlegend sind, wie First Sensor mitteilte. Vorstandsvorsitzender Dirk Rothweiler sieht in dieser Nutzung die Erschließung "eines neuen Marktes mit großem Wachstumspotenzial". Die Aktie gewinnt am Morgen 0,9 Prozent auf 136,89 Euro.

Zulieferer Mahle verkauft Motorkomponentengeschäft nach Österreich

Der Automobilzulieferer Mahle verkauft sein Geschäft zur Entwicklung und Produktion von Schmiedepleuel und Ausgleichswellen für die Pkw- und Lkw-Industrie nach Österreich. Die Frauenthal-Gruppe übernehme die Mahle Motorkomponenten GmbH komplett. Der Bereich beschäftigt laut Mitteilung 640 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 125 Millionen Euro.

Standard Industries sichert sich 93,8 Prozent an Braas Monier

Der US-Baustoffkonzern Standard Industries hält nach Ablauf seines Übernahmeangebots insgesamt 93,8 Prozent an Braas Monier. Bis zum Ende der weiteren Annahmefrist am 25. Januar wurden der Standard-Tochter Marsella insgesamt fast 38,9 Millionen Aktien angedient, wie Marsella Holdings mitteilte. Insgesamt hat sich Standard Industries damit nunmehr 40,4 Aktien gesichert. Die Transaktion dürfte im ersten Quartal abgeschlossen werden.

Wirecard legt deutlich zu und bestätigt Prognose für 2017

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat auch im Schlussquartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich zugelegt und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt. Im vierten Quartal steigerte das TecDAX-Unternehmen den Umsatz um gut ein Drittel auf 309 Millionen Euro. Das EBITDA stieg laut Mitteilung mit 35 Prozent noch etwas stärker auf 93,4 Millionen Euro.

Rückstellungen für Entschädigungen belasten Bankia

Höhere Rückstellungen sowie das Fehlen eines positiven Einmaleffekts haben den Gewinn von Bankia im vierten Quartal um 61 Prozent gedrückt. Die spanische Bank meldete ein Nettoergebnis von 73 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 185 Millionen Euro. Von Factset befragte Analysten hatten mit 86 Millionen Euro mehr erwartet.

Corestate investiert in deutsche Einzelhandelsobjekte

Der Immobilien-Investmentmanager Corestate erwirbt 18 Einzelhandelsobjekte in "Top-Einkaufslagen" in Fußgängerzonen deutscher Städte. Die Investitionssumme beträgt 125 Millionen Euro und umfasst eine Gesamtfläche von über 7.000 Quadratmetern in mittelgroßen Städten wie Göttingen, Kaiserslautern, Lörrach und Lüneburg, wie das Unternehmen mitteilte.

Delta storniert wegen technischer Probleme viele Flüge

Die US-Fluggesellschaft Delta hat wegen Problemen mit dem Computersystem am Sonntag hunderte Flüge ausfallen oder verspätet starten lassen müssen. Wegen der Computerpanne mussten Passagiere manuell eingecheckt werden, einige ankommende Flugzeuge steckten für Stunden auf dem Rollfeld fest, wie Passagiere berichteten. Später am Sonntag konnte die zweitgrößte Fluglinie der USA ihre Flugzeuge aber wieder starten lassen.

Emirates stellt nach Trump-Dekret Besatzung für US-Flüge um

Angesichts des US-Einreiseverbots für Muslime stellt die arabische Fluggesellschaft Emirates ihre Besatzung für Flüge in den USA um. "Die jüngste Änderung der Einreisebedingungen in die USA für Bürger von sieben Staaten gilt für alle Reisenden und Crewmitglieder", teilte die größte Airline der Vereinigten Arabischen Emirate mit. Das Unternehmen habe bei der Besatzung deshalb "notwendige Änderungen" vorgenommen, um die neuen Anforderungen zu erfüllen.

Starbucks und Airbnb wollen Folgen von Trumps Einreiseverbot mildern

Protest gegen Donald Trump mit Jobs und kostenlosen Unterkünften: Starbucks und Airbnb haben konkrete Schritte angekündigt, um die Folgen des US-Einreiseverbots für Flüchtlinge und Bürger aus muslimischen Staaten zu mildern. Die Kaffeehauskette Starbucks will 10.000 Flüchtlinge einstellen, der Zimmervermittler Airbnb will Menschen, die wegen des Einreisestopps festsitzen, kostenlose Unterkünfte anbieten.

Sony muss rund 912 Millionen Euro im Filmgeschäft abschreiben

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat in seinem Filmgeschäft 112,1 Milliarden Yen - umgerechnet etwa 912 Millionen Euro - auf den Goodwill abgeschrieben. Die Belastung wurde im dritten Quartal gebucht, teilte die Sony Corp mit. Ein Großteil des nun abgeschriebenen Goodwill sei zum Zeitpunkt der Akquisition von Columbia Pictures Entertainment im Jahr 1989 bilanziert worden.

Vodafone verhandelt über Fusion mit indischer Idea Cellular

Vodafone will am indischen Mobilfunkmarkt mit einem Zusammenschluss zum Marktführer aufsteigen. Schaffen will der Londoner Konzern dies gemeinsam mit der Nummer drei in dem Land, der Idea Cellular. Die Vodafone Group plc teilte mit, sie führe Gespräche über eine Fusion ihrer Indien-Tochter mit Idea Cellular. Mit dem Eigentümer, der Aditya Birla, werde über einen Aktientausch verhandelt. Vodafone warnte aber zugleich, dass eine Transaktion nicht sicher sei.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.