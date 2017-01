Die ISM Group und die Hanwha Q CELLS GmbH (beide Bitterfeld-Wolfen), Tochtergesellschaft des weltgrößten Solarzellen-Herstellers Hanwha Q CELLS Co., Ltd., haben ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 4,5 MW im thüringischen Eckolstädt in Betrieb genommen. Die Freiflächenanlage besteht aus 16.928 Solarmodulen der Marke "Q CELLS" und werde genügend Solarstrom erzeugen, um damit rund 1.600 Haushalte zu versorgen, berichtet die Hanwha Q CELLS GmbH in einer Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...