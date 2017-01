Nach vier weißen Wochenkerzen folgte der Aufwärtsbewegung in der vergangenen Woche die Ernüchterung in Form einer schwarzen Wochenkerze mit Abprall an einem Widerstandsniveau. Am Freitag konnte sich der Goldpreis jedoch gegen die Bären behaupten und startete zum Wochenschluss eine Erholung. Heute zum Wochenbeginn pausiert der Goldpreis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...