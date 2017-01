Es ist klar, dass in Europa nach dem EU-Austritt Großbritanniens nichts mehr so sein wird, wie vormals. Der italienische Vize-Außenminister Mario Giro prophezeit schon einen "Kalten Krieg der Wirtschaft", der im Westen mehr Chaos anrichten und Europa schwächen wird. "The Guardian" sprach mit Mario Giro über die Zukunft ...

