Jahrelange gab es eine Überproduktion in Sachen Getreide. Nun geht das US-Landwirtschaftsministerium davon aus, dass die Nachfrage in diesem Jahr mal wieder aus den Lagern gedeckt werden muss. Es gibt einige Unternehmen die von steigenden Agrarpreisen profitieren würden. Eines davon ist K+S. Die Hintergründe erklärt Thorsten Küfner vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte blickt zudem auf die Aktien von KWS Saat und BASF. Was für diese Aktien spricht, erfahren Sie im folgenden Interview.