So viele Veränderungen und politische Impulse wie in den ersten vier Wochen des Jahres 2017 hat es teilweise in einem ganzen Jahr nicht gegeben. Trumps Vorgehen droht jahrelange Verhandlungen, Beschlüsse und Abkommmen in ganz kurzer Zeit zu zerstören. Dennoch läuft aktuell die Konjunktur, wie lange das noch gut geht und auf welche Veränderungen und Impulse Sie jetzt besonders achten sollten, erfahren Sie in diesem Interview. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Karsten Junius, dem Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin die spannensten Währungen und die mittelfristige Prognose für die Weltwirtschaft.