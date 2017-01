Nach dem Auffinden von sechs toten Jugendlichen in einem Gartenhaus im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart, hat die Staatsanwaltschaft Würzburg inzwischen die Obduktion der Leichname beantragt und weitere rechtsmedizinische Untersuchungen angekündigt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Neue Erkenntnisse über die Todesursache oder den Hergang der Ereignisse wurden nicht genannt. Bei Arnstein waren am Sonntagvormittag sechs Leichen im Gartenhaus eines abgelegenen Grundstücks gefunden worden. Bei den Toten handelte es sich um den Sohn und die Tochter des Grundstücksbesitzers sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Die sechs jungen Leute hatten dort am Vorabend eine private Feier veranstaltet.

Nachdem der Grundstücksbesitzer bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu den Jugendlichen hatte, wollte er am Sonntagvormittag nachsehen ob alles in Ordnung sei, wobei er die sechs Personen leblos vorfand. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es laut Polizei bislang nicht.