Themen heute:

Toyota Händler erzielen zwei Prozent Umsatzrendite /// Jahresvignetten 2016 verlieren Gültigkeit

1.

Knapp 71.800 Pkw-Zulassungen, ein Zuwachs von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr: Toyota blickt auf ein erfolgreiches Automobiljahr 2016 in Deutschland zurück. Ein Erfolg, von dem auch die deutschen Vertriebspartner des japanischen Automobilherstellers profitieren.

Sie erzielten nach aktuellen Zahlen im abgelaufenen Jahr eine durchschnittliche Umsatzrendite von 2,0 Prozent und konnten damit ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln. Die Rendite lag dabei auch deutlich über dem mittelfristig von Toyota angepeilten Ziel von 1,5 Prozent.

Die Profitabilität der deutschen Toyota Händler entwickelt sich damit gleich im ersten Jahr nach der Umstrukturierung des Händlernetzes äußerst positiv. Rund 50 Prozent der Betriebe erzielten 2016 eine Rendite von 2,0 Prozent oder mehr; zugleich gelang es, die Zahl der Verlusthändler gegenüber dem Vorjahr deutlich von 28 Prozent auf rund 13 Prozent zu verringern.

2.

Auch wenn das Thema Maut ein absolutes Reizthema ist. Man bleibt davon nicht verschont. Denn:

Wer viel in unseren Nachbarländern Österreich, Schweiz, Slowenien und Tschechien unterwegs ist, sollte sich umgehend eine neue Jahresvignette besorgen. Die ADAC Touring GmbH weist darauf hin, dass die 2016er-Vignetten nur noch bis 31. Januar 2017 gültig sind. Ab 1. Februar werden nur noch neue 2017er-Versionen anerkannt.

Wer keine gültige Vignette vorweisen kann oder sie nicht richtig an der Windschutzscheibe angebracht hat, muss mit teils drastischen Geldbußen rechnen. Am teuersten wird es in Slowenien, wo bis zu 800 Euro drohen. In Österreich kosten solche Mautvergehen ab 120 Euro, in der Schweiz 190 Euro plus Vignettenkosten und in Tschechien ab 185 Euro.

Für Österreich haben sich die Mautgebühren für 2017 erhöht. Der neue Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 86,40 Euro, für zwei Monate 25,90 Euro und das "10-Tages-Pickerl" kostet jetzt 8,90 Euro.

In der Schweiz, in Slowenien und Tschechien bleiben die Preise stabil. Die Schweizer Pkw-Jahresvignette kostet weiterhin 38,50 Euro. In Slowenien werden für ein Jahr Pkw-Maut 110 Euro fällig, für einen Monat 30 Euro und für sieben Tage 15 Euro. Die Preise für die Tschechien-Vignetten 2017: ein Jahr 57 Euro, ein Monat 17 Euro und zehn Tage 12 Euro.

