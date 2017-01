Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden erhöhtes Inflationsniveau

In ausgewählten Bundesländern zeichnet sich im Januar ein erhöhtes Inflationsniveau ab. In Hessen stieg die jährliche Inflationsrate auf 2,4 Prozent, die höchste Rate seit August 2012. In Sachsen sprang die Rate auf 2,3 Prozent und liegt damit auf dem höchsten Stand seit Juni 2013. In Bayern und Brandenburg verharrte die Rate bei 1,7 Prozent. Hauptgrund dafür ist die Trendwende am Energiemarkt: So fielen die Rechnungen für Heizöl und Flüssiggas in dieser Heizperiode deutlich höher aus.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum legt leicht zu

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar leicht gefestigt, nachdem es im Vormonat schon eine kräftige Steigerung gegeben hatte. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 108,2 Punkte von 107,8 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem nur leichten Anstieg auf 107,9 Zähler gerechnet.

Spaniens Wirtschaft setzt robustes Wachstum fort

Die spanische Wirtschaft hat im vierten Quartal 2016 ihr robustes Wachstum fortgesetzt. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung meldete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 3,0 Prozent höher. Die Prognosen von Volkswirten wurden damit genau erfüllt.

Nouy: Italien hat zu wenig gegen notleidende Kredite getan - Zeitung

Italien hat nach Aussage der Chefin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, in den vergangenen drei Jahren zu wenig dafür getan, die notleidenden Kredite der Banken zu verringern. In einem Interview mit der italienischen Zeitung la Repubblica verteidigte sie außerdem den Umgang der Aufsicht mit Monte dei Paschi.

BA-X-Stellenindex deutet auf steigende Arbeitskräftenachfrage

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist im Januar erneut leicht gestiegen. Nach Einschätzung der BA deutet das darauf hin, dass die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland von einem ohnehin erhöhten Niveau weiter zugenommen hat. Der BA-X-Index erhöhte sich um 1 Punkt auf 228 Punkte, wie die BA mitteilte.

US-Baugenehmigungen für Dezember leicht nach oben revidiert

Die Zahl der in den USA erteilten Baugenehmigungen ist im Dezember leicht gestiegen, während zunächst ein Rückgang gemeldet worden war. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, erhöhten sich die Baugenehmigungen gegenüber dem Vormonat um revidiert 0,1 Prozent auf einen Jahreswert von 1,23 Millionen. Ursprünglich war für Dezember eine Abnahme um 0,2 Prozent auf annualisiert 1,21 Millionen gemeldet worden.

Kräftige Verluste an Athener Athen nach IWF-Bericht

Die Athener Börse setzt sich im frühen Handel am Montag von ihren Pendants in Europa nach unten ab. Zwar dominieren überall die Minuszeichen, in Athen fällt der Rückgang mit in der Spitze 2,5 Prozent aber deutlich größer aus. Aktuell beträgt er beim FTSE/Athex noch gut 2 Prozent. Hintergrund ist, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) die Schuldenlast Griechenlands als derzeit "unhaltbar" und langfristig "explosiv" einschätzt.

Rom kämpft gegen den populistischen Griff nach der Macht

Das Durchwursteln der Italiener ist seit Jahrzehnten sprichwörtlich. Nach der Niederlage von Ex-Premier Matteo Renzi beim Verfassungsreferendum geriet das Land wohl deshalb nicht - wie vielfach befürchtet - in schwere Turbulenzen. Es gab keine politische Krise, die zu Neuwahlen und womöglich einer Machtübernahme der populistischen "Fünf-Sterne"-Bewegung geführt hätte. Auch das Bankensystem kollabierte nicht. Stattdessen ging der sogar relativ unumstrittene neue Premier energisch daran, die Banken zu stabilisieren.

Investoren wetten auf politische Börsen in Europa

Während in die US-Aktienmärkte eine selten gekannte Ruhe eingekehrt ist, bereiten sich Investoren in Europa auf heftige Kursschwankungen vor. Der CBOE Volatility Index (VIX), der die Erwartungen für Kursschwankungen bei US-Aktien misst, ist am Freitag mit 10,58 Punkten auf den niedrigsten Stand seit Juli 2014 gefallen. Der entsprechende Index für europäische Aktien sieht dagegen Unheil in drei Monaten bevor.

In den USA wächst der Widerstand gegen Trumps Einreise-Dekret

In den USA formiert sich Widerstand gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten. In vielen US-Städten gingen am Sonntag tausende Menschen aus Protest auf die Straßen. Auch Senatoren aus Trumps Republikanischer Partei zeigten sich irritiert über den Erlass. Der Präsident reagierte verärgert auf die Kritik aus den eigenen Reihen und verteidigte seine Entscheidung.

Belgien Jan Verbraucherpreise +2,65% (Dez: +2,03%) gg Vorjahr

