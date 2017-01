FMW-Redaktion

Die Inflation kommt mit großen Schritten - darauf weisen zahlreiche Daten hin, die heute veröffentlicht wurden! So etwa Zahlen zu dwn HVPI-Verbraucherpreisen aus Deutschland, die um 14Uhr veröffentlicht werden. Aber es liegen schon zahlreichte Daten aus den einzelnen deutschen Bundesländern vor: Nordrhein-Westfalen +2,1% (Vormonat war +1,9%), Baden Württemberg +1,9%, Hessen +2,4%, Sachsen +2,3%, Brandenburg und Bayern jeweils +1,7%. Insgesamt könnten damit die Verbraucherpreise im gesamten Bundesgebiet um +2,1% gestiegen sein - die Schätzungen zuvor waren von +2,0% ausgegangen. So oder so: es wäre das erste Mal seit vier Jahren, dass die Inflation in Deutschland wieder eine 2 vor dem Komma hat!

Und für den Euro-Kurs ist das eine schlechte Nachricht, paradoxerweise! Normalerweise zwingt eine steigende Inflation eine Notenbank zu Zinsanhebungen, die dann den Kurs der jeweiligen Währung verfestigen. Aber diesmal ist das nicht so, weil die EZB in Gestalt von Mario Draghi klar gemacht hat, dass eine höhere Inflation in Deutschland kein Grund für eine Änderung der Geldpolitik darstellt, wenn sich die Inflations-Daten ...

