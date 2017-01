MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich überrascht vom Rücktritt des Bahnchefs Rüdiger Grube gezeigt. "Das ist in der Tat eine so nicht zu erwartende Wendung", sagte Dobrindt am Montag am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München. Es habe in den letzten Tagen immer wieder Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gegeben, am Schluss habe es "wenig Einigungsbereitschaft auf beiden Seiten" gegeben. Die Nachfolge müsse nun "möglichst zügig" gelöst werden.

Auf die Frage nach den Aussichten des früheren Kanzleramtsministers und Bahn-Vorstandsmitglieds Ronald Pofalla sagte Dobrindt: "Wir gehen jetzt einfach auf die Suche. Es gibt jetzt überhaupt keinen Grund, jetzt im Vorfeld schon irgendwelche Namen ins Gespräch zu bringen."

Dobrindt gestand zu, dass sich die Bahn unter Grubes Führung modernisiert habe und Fortschritte bei der Digitalisierung gemacht habe. "Von daher ist in der Tat auch eine Dynamik bei der Bahn zu sehen, die von allen auch geteilt wird."/bf/ctt/DP/stb

