Das Chemieunternehmen Air Products And Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 95 US-Cents auszahlen. Dies ist eine Anhebung um 9 Cents oder 10 Prozent. Im Vorquartal wurden 86 US-Cents ausgezahlt. Es ist das 35. Jahr in Folge, dass der Konzern seine Dividende ...

