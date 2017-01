Leipzig (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die "Heute im Osten"-Reportage "Milliardengrab Autobahn" wurde am Sonntag in Prag mit dem erstmals vergebenen Deutsch-tschechischen Journalistenpreis in der Kategorie "Multimedia" ausgezeichnet.



Der Film von Arndt Ginzel und Martin Kraushaar setzt sich mit den Schattenseiten des Infrastrukturwandels in Ostdeutschland, Tschechien und Polen seit 1989 auseinander und beleuchtet milliardenteure Fehler bei Planung und Bau der neuen Autobahn-Trassen: So mussten in Mitteldeutschland im Lauf der Jahre unzählige Streckenabschnitte wegen so genannter Alkali-Kieselsäure-Reaktionen, besser bekannt als "Betonkrebs", repariert oder ersetzt werden. In Tschechien ist mit der D8 erst Ende 2016 eines der langwierigsten Autobahn-Projekte vollendet worden. Zentrales Problem, das die Macher des Films dabei umfassend beleuchten, war insbesondere der Bau durch geologisch schwieriges Terrain in Nordböhmen. Die Reportage wurde am 14. November 2015 im MDR Fernsehen ausgestrahlt. Zum Nachschauen unter www.mdr.de/heute-im-osten.



MDR-Chefredakteur Stefan Raue: "Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung und nehmen sie als Ansporn, die Kompetenz des MDR in der Osteuropa-Berichterstattung weiter zu stärken."



Mit dem Deutsch-tschechischen Journalistenpreis werden Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die vorurteilsfrei und differenziert jeweils über das Nachbarland berichten und so zum besseren Verständnis zwischen Deutschen und Tschechen beitragen. Prämiert werden je ein deutscher und tschechischer Beitrag in den Kategorien Text, Audio und Multimedia - jeweils mit 2.000 Euro. Der Preis wurde vom Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gemeinsam mit dem Deutschen Journalistenverband (DJV) und dem Tschechischen Journalistenverband ausgeschrieben.



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse