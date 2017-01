Verbraucher in Deutschland müssen wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Inflation im Januar kletterte auf fast zwei Prozent. Gegner von Draghis lockerer Geldpolitik bekommen neue Argumente.

Die Inflation in Deutschland steigt im Januar um 1,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in einer ersten Schätzung am Montag mit. Damit war die Teuerungsrate so hoch wie seit Juli 2013 nicht mehr. Bereits die Inflationszahlen für Dezember sorgten für Aufsehen. So kosteten die Waren und Dienstleistungen in diesem Monat durchschnittlich 1,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet.

Für den Anstieg sorgen vor allem die wieder anziehenden Energiepreise (+ 5,8 Prozent), die wiederum auf den steigenden Ölpreis zurückzuführen sind. Derzeit kostet der Rohstoff je nach Sorte zwischen 53 und 55 Dollar das Barrel. Zum Vergleich: Anfang 2016 kostete das Öl etwas mehr als die Hälfte.

Auch ...

