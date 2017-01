Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Die Inflation in Deutschland hat im Januar einer ersten Schätzung zufolge nicht im erwarteten Ausmaß zugenommen, was vor allem an schwachen Dienstleistungspreisen lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,9 (Dezember: 1,7) Prozent. Zuletzt war die Teuerung im Juli 2013 so hoch gewesen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten allerdings 2,1 Prozent Inflation prognostiziert.

Für den Euroraum (Veröffentlichung am Dienstag) erwarten sie einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,6 (1,1) Prozent. Gegenüber dem Vormonat sanken die deutschen HVPI-Verbraucherpreise um 0,8 Prozent, nachdem sie im Dezember um 1,0 Prozent zugelegt hatten. Volkswirte hatten eine Monatsrate von minus 0,6 Prozent prognostiziert.

Auch am nationalen Verbraucherpreisindex gemessen erhöhte sich die deutsche Inflationsrate im Januar auf 1,9 (1,7) Prozent. Hier waren 2,0 Prozent Inflation erwartet worden. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise um 0,6 Prozent. Erwartet worden war ein Minus von 0,5 Prozent.

Ausgelöst wurde der höhere Inflationsdruck von den Waren-, Energie- und Nahrungsmittelpreisen, während der Druck bei den Dienstleistungspreisen deutlich abnahm. Waren verteuerten sich im Jahresvergleich um 2,7 (1,8) Prozent, Energie um 5,8 (2,5) Prozent und Nahrungsmittel um 3,2 (2,5) Prozent. Dagegen verringerte sich die Inflationsrate bei Dienstleistungen auf 1,2 (1,5) Prozent. Die Wohnungsmieten stiegen um 1,6 (1,5) Prozent.

Endgültige Daten veröffentlicht Destatis am 14. Februar.

