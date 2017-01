Martinsried bei München (ots) - Das Unternehmen Gilead Sciences unterstützt mit seinem "HIV Cure Grants Program" mit insgesamt mehr als 22 Millionen US-Dollar zwölf neu aufgesetzte Forschungsprojekte, die sich mit einer Heilung für HIV befassen. Die Projekte werden von führenden universitären Forschungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen und Community-Initiativen aus der ganzen Welt durchgeführt. Sie konzentrieren sich auf drei Kernbereiche:



- Translationale Forschung, welche Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in präklinische Entwicklungsprogramme und anschließend in die Klinik überträgt, - Wirksamkeitsstudien in Tiermodellen und - Community-Projekte rund um das Thema Heilung.



"Unser jahrzehntelanges Engagement im Bereich HIV/AIDS hat uns gezeigt, dass es für HIV keine "One-size-fits-all"-Lösung gibt. Durch Partnerschaften mit engagierten und ergebnisorientierten Organisationen wie denen, die wir mit dem HIV Cure Grants Program unterstützen, verfolgen wir unser Ziel, zur Entwicklung einer sicheren und wirksamen Heilung von HIV beizutragen", so William Lee, Executive Vice President Research, Gilead Sciences. "Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse und Erkenntnisse, die die geförderten Projekte hervorbringen werden."



Folgende Institutionen und Projekte werden in den kommenden drei Jahren gefördert (Institution / Studienleiter / Projekt):



- Massachusetts General Hospital - Galit Alter, Ph.D. - Development of a Novel Class of Broadly Functional Antibodies (bFAbs) That Can Kill the Viral Reservoir Within Lymphoid Sanctuaries - Fred Hutchinson Cancer Research Center - Lawrence Corey, M.D. - Adoptive Transfer of Genetically Protected and Genetically Modified Defined Populations of CAR T Cells as a Modality to Achieve HIV-1 Cure - Foundation for the National Institutes of Health, National Cancer Institute, Center for Cancer Research - George N. Pavlakis, M.D., Ph.D. - Efficacy of Heterodimeric IL-15 Treatment Regimens in Reducing SIV Reservoir - Johns Hopkins University School of Medicine - Robert Siliciano, M.D., Ph.D. - Measuring the Latent Reservoir for HIV - University of Zurich, Institute of Medical Virology - Alexandra Trkola, Ph.D. - SEEK, UNCOVER and ELIMINATE: Eliciting Antiviral and Infected Cell-Directed Activities Towards a Cure of HIV 1 - Institut Pasteur - Olivier Schwartz, Ph.D. - Novel Methods to Visualize and Eliminate the HIV-1 Reservoir - Aarhus University Hospital - Ole Schmeltz Sogaard, M.D., Ph.D. - Combining a TLR9 Agonist With Broadly Neutralizing Antibodies for Viral Reservoir Reduction and Immunological Control of HIV Infection: A Randomized, Placebo-Controlled Trial - University of KwaZulu-Natal - Thumbi Ndung'u, Ph.D. - The FRESH Study: Females Rising Through Education, Support and Health ('FRESH') Acute HIV Infection Cohort - Case Western Reserve University School of Medicine - Michael M. Lederman, M.D. - Reservoir Reduction with Interleukin-2 and Transcriptional Activation - AIDS Foundation of Chicago - Amy Johnson, Ph.D. - Chicago Unites in Research to End HIV (CURE HIV) - Project Inform - David Evans - Assuring Successful Community Participation in HIV Cure Research - My Brother's Keeper, Inc. - DeMarc Hickson, Ph.D. - HIV Cure Research Perception Among HIV-Infected African American MSM, and Affected Communities in the Deep American South: A Multi-Level Mixed Methods Perspective



Das "HIV Cure Grants Program", ist Teil des Engagements von Gilead, durch Forschung und Entwicklung einen entscheidenden Beitrag dazu zu leisten, HIV und AIDS heilen und letztendlich ausrotten zu können.



Seit fast 30 Jahren konzentriert sich Gilead auf die Entwicklung antiretroviraler Therapien zur Behandlung von HIV/AIDS. Unter anderem dadurch ist die HIV-Infektion von einer tödlichen Krankheit zu einer chronischen, gut behandelbaren Infektion geworden. Weiterhin führt Gilead klinische Studien in frühen Stadien mit dem Ziel durch, neuartige Wirkstoffe und Therapiestrategien zu identifizieren, die eine HIV-Infektion möglicherweise heilen können.



Zusätzlich zur Bereitstellung von Mitteln für die genannten Projekte wurde Gilead vor kurzem durch die Organisation "Funders Concerned About AIDS (FCAA)" für sein Engagement als eines der führenden Unternehmen im Bereich HIV/AIDS ausgezeichnet.



Über Gilead



Gilead Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative Arzneimittel für medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet, in denen hoher Bedarf für einen medizinischen Fortschritt besteht. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Patienten weltweit voranzubringen. Gilead hat seinen Hauptsitz in Foster City, Kalifornien, und besitzt Niederlassungen in 30 Ländern weltweit.



